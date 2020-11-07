صور.. محمد قماح يصور كليب "أنا مش نجيب ساويروس"

رنا صلاح الدين - انتهى المطرب محمد قماح من تصوير فيديو كليب أحدث أغنياته، التي تحمل عنوان "أنا مش نجيب ساويرس"، والذي تعاون خلالها مع المخرج إيهاب بهجت، ومدير التصوير جلال الزكي، والشاعر الغنائي أحمد مرزوق.

محمد قماح ينتهي من تصوير أحدث كليباته

وقال محمد قماح في تصريحات صحفية، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس أبدى موافقته على كلمات الأغنية بعد عرضها عليه، مشيرا إلى أنه قام بتوفير اللوكيشن الخاص بتصوير الفيديو كليب، وكان يف أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

محمد قماح ينتهي من تصوير أحدث كليباته

وأشار إلى أن كلمات الأغنية تقول، "عاوزة حد يكون معاه ماني، يعيشك عيشه فاني، أنا مش نجيب ساويرس، تنزلي من البوجاتي وتدخلى على البزراتي" .

يذكر أن الفنان محمد قماح طرح أخر ألبوماته في عام 2019، وكان يحمل عنوان "ليالي زمان"، وتضمن الألبوم 8 أغنيات، وبعد ذلك طرح أكثر من أغنية سينجل، لرؤيته أن الأغاني السينجل أصبحت لها أفضلية مع الجمهور أكثر من الألبومات.