عمرو سعد ومصطفى شعبان يبدأون "عش الدبابير" في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - بدأ الفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان في التحضير لمسلسلهما الجديد، الذي يحمل عنوان "عش الدبابير"، والذي من المقرر أن ينافسوا به في المارثون الرمضاني المقبل.

واستقر فريق عمل المسلسل على موعد البدء في تصويره، حيث من المقرر أن يكون في بداية شهر ديسمبر المقبل، وبالأخص يوم 6.

ويعقد فريق عمل المسلسل جلسات مكثفة في هذه الأيام، من أجل الاستقرار على كافة تفاصيله، وترشيح باقي الأبطال المشاركين في بطولته.

ويتعاونان عمرو سعد ومصطفى شعبان في العمل مع المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج خالد موسى، وتشاركهما بطولته الفنانة حنان مطاوع.

يذكر أن مسلسل "عش الدبابير" يمثل التعاون الأول بين كلا من الفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان، والعمل تدور أحداثه بالكامل خارج مصر، وسيصور فريق عمله في 3 دول، تم الاستقرار حتى كتابة هذه السطور على دولة لبنان حتى تكون الوجهة الأولى لهم، وجاري الاستقرار على باقي الدول الذي سيسافر أبطال المسلسل لإستكمال التصوير فيها بعد إنتهاء تصوير مشاهدهم في لبنان.