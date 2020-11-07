إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي اليوم.. أعرف السبب

رنا صلاح الدين - ألغت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، فى دورته الـ 36 برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، حفل الافتتاح الذى كان مقررا له مساء اليوم السبت، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدرت إدارة المهرجان بيانا منذ قليل جاء فيه، "نظرا للظروف المناخية التى تمر بها محافظة الإسكندرية، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، بدء فعاليات المهرجان فى موعدها غداً بالعروض وندوات المكرمين، وإلغاء احتفالية الافتتاح، وتبدأ أولى عروض المهرجان غدا بسينما رينسانس ومركز الحرية للإبداع واتيليه الإسكندرية، كما تبدأ ندوات المكرمين بقاعة عزت العلايلى بفندق شيراتون المنتزة، وأن تقام احتفالية سينما الإسكندرية فى حفل ختام المهرجان مساء الخميس 12 نوفمبر 2020".

وتابع البيان: "كما قررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم، التي تبدأ غدا في الحادية عشر صباحاً ندوة اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمي، بحضور كريمتا شقيقة الفنانة لطيفة ونيللي فهمي، تتلوها ندوة الفنان الكبير فريد شوقي، بحضور أسرته النجمة رانيا فريد سوقي وشقيقتها المخرجة عبير فريد شوقى وقرينته السيدة سهير ترك، وتختتم ندوات الغد بندوة المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي".

وأضاف البيان: "وإدارة المهرجان تشكر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على دعمها ورعايتها للمهرجان، كما تتوجه بالشكر للسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على دعمه لأنشطة وفعاليات المهرجان مع الأخذ بالإجراءات الإحترازية، وعدم إقامة أى احتفالات بمناطق مغلقة طبقا لقرارات مجلس الوزراء ".

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي كان قد قرر تكريم كل من الفنان عزت العلايلي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان صلاح عبدالله، ومدير التصوير السينمائي محسن أحمد.

بيان مهرجان الإسكندرية السينمائي