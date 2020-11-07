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مهيرة عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها بحضور عدد من المشاهير

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الإعلامية الإماراتية مهيره عبد العزيز

انتُشر مقاطع فيديو من احتفال الإعلامية الإماراتية ​مهيره عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 32، وذلك يوم أمس الجمعة، بحضور اصدقائها، من بينهم الفنانة العراقية شذى حسون​ والإعلامية لجين عمران​، وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب وزوجته الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال.

وقد ظهرت مهيرة بفستان أبيض، ووصف البعض المناسبة بحفل الزفاف، اذ ان الفخامة طغت عليه، فالقاعة زُينت بالورود، وفي أحد الفيديوهات ظهرت مهيرة عبد العزيز وهي ترقص مع زوجها خالد عز على انغام اغنية "قمر الليل" للفنان اللبناني وليد توفيق.

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