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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تشارلز أكثر الرجال أناقة في بريطانيا والان مع التفاصيل
السبت 7 نوفمبر 2020
الامير تشارلز
أجرت مجلة فوغ البريطانية حوارا مع الامير تشارلز سُئل فيها عن الموضة والأناقة، اذ ان رئيس تحريرها عبّر عن اعجابه بإطلالات الأمير تشارلز قائلا له: "أنا معجب دوماً باختيار ملابسك".
اذ يفضل الأخير البدلات التي تحمل صفين من الأزرار مع ربطة العنق ومنديل بلون يتناسب مع البدلة.
ورد تشارلز: "ظننت أنني مثل ساعة توقفت عن العمل... ثم يأتي الناس بعد 25 عاماً ليرتدوا مثل ما أرتديه، يسرني جداً أن ترى أن ذوقي متميز، أنا أهتم بالتفاصيل والألوان وأشياء من هذا القبيل".
واضاف انه يحب الحفاظ على ملابسه وعدم التخلص منها.
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