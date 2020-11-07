تراند اليوم : وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

توفي الفنان الكويتي عامر الحزيمي الشهير بـ“موضي علف“، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور وضعه الصحي.

ونعى عدد من الفنانين والإعلاميين والمشاهير الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان عبدالله بوشهري: ”عامر الحزيمي في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك … إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وكتبت الإعلامية مي العيدان، على حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“: ”انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير في موضى علف، والذي انطلق فنيا من مسلسل الحيالة مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. لا تبخلوا عليه بالدعاء، فالدعاء رزق الميت“.



وكان عامر قد ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من داخل المستشفى، وهو في وضع صحي حرج، طالبا الدعاء من جمهوره.

وقال عامر (60 عامًا) إنه يعاني من مشاكل في القلب والرئة، إضافة إلى ارتفاع في ضغط الدم والسكر، منوهًا بأن العلاج أصبح لا يأتي بنتيجة، مختتمًا: ”دعاكم أبيه“.