شاهد..حلا شيحة تهنئ هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بزفافهم

حرصت الفنانة حلا شيحة على تهنئة الفنانة هنادى مهنى والفنان أحمد خالد صالح بزفافهم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"حلا" صورة للعروسين، وهنأتهما قائلة:"مبروك يا حلوين"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى

والفنان أحمد خالد صالح احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة ، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.، وقد قاما العروسين بعقد قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر الماضي، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبرالذى حضرته العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين،قرر الثنائى عقد قرانهما بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذان احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "خيانة عهد"، الذي خاضت به الموسم الرمضاني السابق، من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، تيام قمر، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد .