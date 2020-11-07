بالصو .. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد والدته

أحتفل الفنان شريف رمزي ، بعيد ميلاذ والدته السيدة ليلى صلاح ذو الفقار علي مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث نشر صور له مع والدته عبر حسابه الرسميبموقع وتطبيق" انستجرام- Instagram" .
وعلق شريف على الصور كاتباً:"عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في العالم كله، أنا ممتن جدًا
يذكر أن شريف رمزي شارك في بطولة مسلسل "واكلينها والعة" مع الفنانة مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.
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