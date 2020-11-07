بالصو .. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد والدته

أحتفل الفنان شريف رمزي ، بعيد ميلاذ والدته السيدة ليلى صلاح ذو الفقار علي مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث نشر صور له مع والدته عبر حسابه الرسمي

بموقع وتطبيق" انستجرام- Instagram" .

وعلق شريف على الصور كاتباً:"عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في العالم كله، أنا ممتن جدًا

لأنك أمي وأشكرك على وجودك في حياتي وأشكرك على كل دعمك ولطفك وحبك، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد أحبك".

يذكر أن شريف رمزي شارك في بطولة مسلسل "واكلينها والعة" مع الفنانة مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش‎.‎