شاهد.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

شاركت الفنانة لقاء الخميسي نتيجة تحليل فيروس كورونا لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك". نشرت"لقاء" صورة لها وعلقت عليها قائلة:"الحمد لله نتيجة تحليلي لفيروس كورونا سلبية ربنا يحفظ الجميع"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. لله نتيجة تحليلي لفيروس كورونا سلبية ربنا يحفظ الجميع"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في موسم رمضان السابق.

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