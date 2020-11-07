المهن الموسيقية تستنكر إستعانة الموسيقار هاني مهنا بـ حمو بيكا في فرح نجلته هنادي

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان صحفي تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح. وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر. المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر. وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهني بالاستعانة بحمو بيكا في فرح نجلته وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه. وقامت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين برصد ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم. وتهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.

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