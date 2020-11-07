صورة.. دنيا سميرغانم لـ ريهام أيمن: القلب الرقيق

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها صورة جديدة لها من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهرت"دنيا" من خلال الصورة برفقة الفنانة ريهام أيمن، وعلقت عليها قائلة:"القلب الرقيق"، وقد

تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة ، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.، وقد قاما العروسين بعقد قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر الماضي، بمسجد الشرطة

بمدينة 6 أكتوبرالذى حضرته العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين، قرر الثنائى عقد قرانهما بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذان احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة دنيا سمير غانم مسلسل"بدل الحدوتة تلاتة"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2019، بطولة محمد سلام، شيماء سيف، سمير غانم، أحمد رزق، عمرو وهبة، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي.