شاهد.. محمد مهران وزوجته من حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

شارك الفنان محمد مهران مجموعة صور له من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"مهران" من خلال الصور برفقة كل من العروسين، وزوجته مي عبدالحافظ، وهنأهما قائلاً:" مبروك يا أحلي عرسان، ربنا يسعدكم في

حياتكم و يرزقكم بكل خير"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة ، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.، وقد قاما العروسين بعقد قرانهما يوم 6 من

شهر أكتوبر الماضي، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبرالذى حضرته العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين، قرر الثنائى عقد قرانهما بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذان احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد مهران مسلسل"طلقتك نفسي" بطولة محمد عادل، هاجر أحمد، أحمد عصام، ولاء الشريف، أحمد الشامي، هايدي موسي، محمد العمروسي، كريم عبدالجواد، من تأليف أحمد عصام، وإخراج محمد النقلي.