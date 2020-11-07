في ذكرى وفاته الأولى لرحيله .. ناهد السباعي تدعو للراحل هيثم ذكي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها صورة لها برفقة الفنان الراحل هيثم ذكي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"ناهد" صورة لها برفقة الفنان الراحل، ودعت له قائلة:"عدت سنة و كأنه لسه امبارح، فاكرة كل حاجة بتفصيلها الصعبة، وفاكرة كلامك عن موتك ولسه مستغربه

ازاي كنت حاسس، اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين، واغفر لنا وله يالله وأفسح له فى قبره ونور له فيه"، وقد تاعل معه الكير من متابعيها عبرالتعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفنان الراحل هيثم ذكي قد توفي في 7 نوفمبر عام 2019، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاماً .

الجدير بالذكر أن ناهد السباعي تشارك في بطولة فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، محمد مهران، عمرو وهبة، سارة الشامي، وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.