شاهد.. كارولين عزمي من حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها مجموعة صور لها من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"كارولين" صور لها من حفل الزفاف، وعلقت عليهم قائلة:"من حفل زفاف أحمد وهنادي"، وقد تفاعل معها الكثير من

متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة ، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.، وقد قاما العروسين بعقد قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر الماضي، بمسجد الشرطة بمدينة

6 أكتوبرالذى حضرته العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين، قرر الثنائى عقد قرانهما بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذان احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي مسلسل"طلقتك نفسي" بطولة محمد عادل، هاجر أحمد، أحمد عصام، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد الشامي، هايدي موسي، محمد العمروسي، كريم عبدالجواد، من تأليف أحمد عصام، وإخراج محمد النقلي.