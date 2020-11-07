صورة.. يسرا تهنئ هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بزفافهم

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح بزفافهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"يسرا" صورة لها برفقة العروسين، وهنأتهما قائلة:" ألف مبروك يا حبايب قلبي ربنا يسعدكم ويهنيكم ويحفظكم لبعض العمر كله، كان نفسي أكون معاكم، إن شاء الله تبقى أحلى أيامكم وتبقوا لبعض سند في الدنيا، بحبكم أوي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة ، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.، وقد قاما العروسين بعقد قرانهما يوم 6
الجدير بالذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل "خيانة عهد"، الذي خاضت به الموسم الرمضاني السابق، من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من تيام قمر، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري.
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