لإيواء السلطعون الناسك… تايلاند تطلق حملة تبرع بالأصداف

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 05:22 مساءً - منذ ساعتين

بهدف إيجاد مأوى للقشريات من نوع السلطعون الناسك، أطلقت السلطات التايلاندية حملة تبرّع بالأصداف.

ومنذ جائكة كورونا، زادت أعداد قشريات السلطعون الناسك بشكل كبير بالجزر الخالية من السياح، ولم تعد تعثر على ما يكفي من الأصداف لإيوائها.

وقال مدير محمية مو كوه لانتا في جنوب تايلاند فيراساك سريساتجونغ لوكالة الأنباء الفرنسية، إن عشرات الآلاف من قشريات السلطعون الناسك رصدت هذه السنة في المحمية وهي لم تعد تجد أصدافاً تؤويها.

وأضاف “نطلق نداءً للتبرع بالأصداف” الفارغة لكي تتمكن هذه القشريات من أن تأوي إليها، مشيراً إلى أنه تلقى وعوداً بالحصول على نحو 200 كيلوجرام من الأصداف.

ويعود ارتفاع أعداد السلطعون الناسك جزئياً إلى تراجع عدد السياح، ما أدى إلى وقف عدد من النشاطات، بحسب عالم الأحياء البحرية في جامعة رامخاهانج في بانكوك تاماساك ييمين.

وقد ساهم امتناع تايلاند عن استقبال السياح منذ أشهر في إعادة إحياء بعض ظواهر الطبيعة، ومنها مشاهدة الدلافين وأبقار البحر قبالة الساحل، وعودة السلاحف البحرية للإباضة على الشواطئ، ونموّ الشعب البحرية.