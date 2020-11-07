خاص.. وزن يسرا اللوزي الزائد يتسبب في تعطيل أحمد السقا.. أعرف القصة

رنا صلاح الدين - يتبقى للفنان أحمد السقا 10 مشاهد فقط، وينتهي من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" بالكامل، وهو العمل الذي يشاركه بطولته كلا من الفنانين، منى زكي، ويسرا اللوزي، والتونسي ظافر العابدين، ومحمد ممدوح، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم، وآخرين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، حيث أن العمل كان بدأ السقا تصويره وتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، ومع عودة الأمور لطبيعتها كان هناك عددا من أبطاله مشغولين بأعمال الأخرى، الأمر الذي تسبب في تأجيل استكمال تصويره.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال مصادره داخل فريق عمل فيلم "العنكبوت" أنه كان من المفترض أن يتم استكمال تصوير العمل في هذه الأيام، ولكن قرر فريق عمله تأجيله مرة أخرى.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن السبب في ذلك يأتي بسبب الفنانة يسرا اللوزي والفنان ظافر العبدين، حيث أن الأولى وزنها زائد عن الوزن الذي بدأت به تصوير شخصيتها في العمل، لا سيما أن السبب في ذلك يرجع لوضعها مؤخرا ابنتها "نادية"، وأيضا الفنان ظافر العابدين الذي يتواجد خارج مصر في الوقت الراهن، بسبب إنشغال بعدة أمور في الخارج، وهو الأمر الذي جعل السقا يقرر تأجيل تصوير المشاهد الـ10 المتبقية في الفيلم.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والأكشن، حيث يجسد السقا شخصية العنكبوت، ويظهر طوال الأحداث مرتدي قناع وبدلة سوداء أثناء قيامه بتنفيذ عملياته، وهو الأمر الذي يجعله شخصية مشهورة ويجعل الصحف والمجلات تقوم بالكتابة عنه، وتبدأ قوات الأمن في مطاردته، وينضم السقا إلى رجال المافيا بسبب شقيقه الذي كان يعيش بالخارج ويعود إلى مصر، والذي يجسد شخصيته ظافر العابدين، حيث أنه يظهر في شخصية رجل أعمال ويتعرض أحد مشروعاته لحادث كبير.

يذكر أن الفنان أحمد السقا يستعد لبدء تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذي يشاركه بطولته الفنان أمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل.