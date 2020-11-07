بالفيديو.. ليلى علوي تعترف: لبست في مهرجان الجونة فستان محروق وفستان مقطوع

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة المصرية ليلى علوي جمهورها بكشفها عن تعرضها لموقفين محرجين، خلال تواجدها في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي.

ليلى قالت، خلال استضافتها في برنامج "ابلة فاهيتا من الدوبلكس" على قناة ON، أنها حضرت إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مؤخرا بفستان محروق، قائلة: "الفستان اتحرق فلبسته وغطيت الجزء المحروق بشعري.

الفنانة المصرية أضافت أنها في يوم آخر ارتدت فستانا كان مقطوعا، لكنها قامت بخياطته سريعا ثم ارتدته، وعلقت: "عادي بتحصل في أحسن العائلات يا جماعة".

ومن ناحية أخرى، تعود الفنانة ليلى علوي مرة أخرى للدراما، وذلك من خلال مسلسل "بين السماء والأرض"، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة.

مسلسل "بين السماء والأرض" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، وسبق أن قدم منه عمل سينمائي في عام 1960، قام ببطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم، هند رستم وعبدالمنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ويقوم بتحويله لعمل درامي المؤلف إسلام حافظ، حيث يكتبه برؤية معاصرة تتماشى مع الجيل الحالي، ويخرجه ماندو العدل.