تأجيل تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "العنكبوت" لأحمد السقا ومنى زكي.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - قرر النجم المصري أحمد السقا تأجيل تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت"، والذي تشاركه بطولته النجمة منى زكى.

وجاء تأجيل التصوير بسبب انشغال عدد من النجوم المشاركين في الفيلم ، ومنهم منى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزى.

ومن المقرر استئناف تصوير المشاهد المتبقية في أقرب وقت، وذلك بعدما يصبح جميع أبطال العمل جاهزين للتصوير.

احمد السقا ومنى زكي

وفيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد السقا لتصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ويشاركه بطولته الفنان أمير كرارة.

بينما تنشغل منى زكي بتصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، والذي من المقرر أيضا عرضه في شهر رمضان القادم، ويشاركها بطولته محمد ممدوح، ومحمد فراج.