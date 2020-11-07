خاص.. روبي في أزمة جديدة بسبب مسلسلها الجديد

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة روبي خوضها السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بدر البدور"، الذي يشاركها بطولته الفنان محمد ممدوح، والذي أعلن عن تولي المخرج كريم الشناوي مسئولية إخراج العمل.
وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنانة روبي أنها تواجه أزمة جديدة بسبب المسلسل، والأزمة تكمن في إنسحاب مخرج العمل كريم الشناوي بعد أن كان بدأ تحضيره بالفعل.
وهذا يمثل الإنسحاب الثاني في العمل من قبل الإخراج، حيث أنه في بداية الأمر تعاقد المخرج هاني خليفة على تولي مسئولية إخراج المسلسل، ولكنه اعتذر وانسحب بعد ذلك، ومن ثم جاء المخرج كريم الشناوي، الذي انسحب هو الأخر مؤخرا، وتبحث الفنانة روبي والجهة المنتجة حاليا عن مخرج جديد حتى تلحق بالسباق الرمضاني المقبل.
يذكر أن الفنانة روبي تقوم حاليا بتصوير فيلمها الجديد، الذي يحمل عنوان "برة المنهج"، والذي يشاركها بطولته الفنان ماجد الكدواني، وأسماء أبواليزيد، وشريف الدسوقي، ودنيا ماهر، إضافة إلى ظهور الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الفيلم، وهو من تأليف خالد دياب، ويشارك في تأليفه عمرو سلامة، الذي يتولى إخراجه أيضا.
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