بصورة وكلمات مؤثرة.. ناهد السباعي تحيي الذكرى الأولى لوفاة هيثم أحمد زكي: فاكرة كل حاجة بتفاصيلها

رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة المصرية ناهد السباعي الذكرى الأولى لوفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والتي تحل اليوم 7 نوفمبر.

ناهد السباعي نشت صورة قديمة تجمعها بهيثم، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "عدت سنة وكأنه لسه امبارح فاكرة كل حاجة بتفاصيلها الصعبة وفاكرة كلامك عن موتك ولسه مستغربه ازاي كنت حاسس".

الفنانة المصرية أضافت: "اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء... اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه”.

وكان الفنان هيثم أحمد زكي قد وافته المنية في مثل هذا اليوم العام الماضي، عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وذلك إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.