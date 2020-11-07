بصورة.. عبير صبري تهنئ هنادي مهنى بزفافها: كان نفسي أحضر

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة المصرية عبير صبري تهنئة خاصة للفنانة هنادي مهنى، والتي احتفلت بزفافها إلى الفنان أحمد خالد صالح، مساء أمس الجمعة.

عبير صبري نشرت صورة تجمعها بهنادي، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "مبروك نودي العروسه القمر مبروووك.. هنادي مهنا واحمد خالد صالح تتهنوا العمر كله سوا ياحبايبي".

الفنانة المصرية أكدت أنها كانت تتمنى حضور حفل الزفاف، كاشفة السبب الذي منعها، بقولها: "كان نفسي احضر الفرح بس لسه راجعه من الجونه".

يذكر أن حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح قد شهد حضور عدد من الفنانين منهم الفنان تامر حسني، والفنان حسن شاكوش، والفنان حكيم، وقدم كلا منهما فقرة في الحفل قاموا خلالها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم.