بالصور.. شريف مزي يحتفل بعيد ميلاد والدته ابنة صلاح ذوالفقار في ظهور نادر لها

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري شريف رمزي بعيد ميلاد والدته السيدة ليلى صلاح ذوالفقار، ابنة الفنان الكبير الراحل صلاح ذوالفقار.

شريف رمزي ووالدته

الفنان المصري نشر مجموعة صور تجمعه بوالدته، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وذلك في ظهور نادر لها.

شريف رمزي ووالدته

شريف وجه تهنئة خاصة لوالدته، بقوله: "عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في العالم كله، أنا ممتن جدًا لأنك أمي وأشكرك على وجودك في حياتي".

شريف رمزي ووالدته

الفنان المصري أضاف: "وأشكرك على كل دعمك ولطفك وحبك، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد أحبك"، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوه بعيد ميلاد والدته.

شريف رمزي ووالدته