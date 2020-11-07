شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تحيى الذكرى الأولى لرحيل هيثم أحمد زكى:" فاكرة كلامك عن موتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة ناهد السباعى، الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت ناهد السباعى، قائلة:"عدت سنة و كأنه لسه امبارح فاكرة كل حاجة بتفصيلها الصعبة و فاكرة كلامك عن موتك ولسه مستغربه إزاي كنت حاسس... اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء... اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه".



ناهد السباعى

تحل اليوم السبت الذكرى الأولى لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد الوسط الفني و جميع المصريين على مشهد رحيله أدمى القلوب فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة و مات وحيدا.

ولد هيثم أحمد زكي، يوم 4 أبريل 1984 بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2، وعلى الرغم من مسيرته الفنية القصيرة ولكن ذاكرته سوف تظل خالده في وجدان الجميع.

ومن أفلامه التي شارك فيها :" حليم، البلياتشو، كف القمر ، نقطه دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز2"، أما المسلسلات:" الجماعة ، دوران شبرا ، الصفعة ، امبراطوريه مين ، السبع وصايا ، أستاذ ورئيس قسم ، كلبش 2 ، علامه استفهام".