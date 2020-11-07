شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أحمد رزق وإصابته بشرخ فى الركبة أثناء تصوير مسلسله فى دار القضاء العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم أحمد رزق لشرخ فى الركبة، أثناء تصويرمسلسله الجديد "فى يوم وليلة"، الذى تقوم على انتاجه شركة "سينرجى"، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 35 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم، واخراج شيرين عادل.

وكان أحمد رزق، يصور بعض المشاهد أمس داخل دار القضاء العالى بوسط البلد، وأثناء التصوير، انزلقت قدميه وسقط على الارض، وسارع فريق العمل لنقله إلى المستشفى، وأجرا بعض الفحوصات والاشاعات، التى أوضحت تعرضه لشرخ فى الركبة، وطالبه الأطباء بالراحة لمدة أسبوع دون التحرك تماماً.

ذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.