شكرا لقرائتكم خبر عن بعدساعات من انسحاب جونى ديب منFantastic Beasts..يتم إعادة صياغة الدور من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثار ترك النجم العالمى جونى ديب و استقالته عن دوره بـ Fantastic Beasts الكثير من الجدل والآن تؤكد شركة " Warner Bros " أنه من المقرر يتم إعادة صياغة الدور من جديد و هو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "جاست جيرد " .

وقال الممثل المرشح لجائزة الأوسكار فى بيان إن القائمون على العمل طلبوا منه الاستقالة وإنه "احترم هذا الطلب ووافق عليه" .



جوني ديب جوني ديب

وقد أصدرت شركة " Warner Bros " بيانا جاء فيه ، "جونى ديب سيغادر سلسلة Fantastic Beasts ، نشكر جونى ديب على عمله فى سلسلة الأفلام حتى الآن ، و فى الحقيقة أن " Fantastic Beasts 3 " هو قيد الإنتاج حاليا ، وسيتم إعادة صياغة دور "Grindelwald " الذي كان يؤديه جونى ديب، ومن المقررأن يُعرض الفيلم لأول مرة فى دور العرض فى جميع أنحاء العالم فى صيف عام 2022. "

يذكرأن النجم العالمى جونى ديب اعلن انسحابه من مشاركته فى سلسلة أفلام Fantastic Beasts الشهيرة، بعد الطلب الذى قدمته شركة Warner Bros ، وكتب ديب عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام: "شركة Warner Bros قد طلبت منى الاستقالة من دورى بصفتى الساحر جيلرت جريندلوالد فى Fantastic Beasts وقد احترمت هذا الطلب ووافقت عليه".



جوني ديب (1)