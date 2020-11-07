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شكرا لقرائتكم خبر عن بعدساعات من انسحاب جونى ديب منFantastic Beasts..يتم إعادة صياغة الدور من جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثار ترك النجم العالمى جونى ديب و استقالته عن دوره بـ Fantastic Beasts الكثير من الجدل والآن تؤكد شركة " Warner Bros " أنه من المقرر يتم إعادة صياغة الدور من جديد و هو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "جاست جيرد " .
وقال الممثل المرشح لجائزة الأوسكار فى بيان إن القائمون على العمل طلبوا منه الاستقالة وإنه "احترم هذا الطلب ووافق عليه" .
جوني ديب
وقد أصدرت شركة " Warner Bros " بيانا جاء فيه ، "جونى ديب سيغادر سلسلة Fantastic Beasts ، نشكر جونى ديب على عمله فى سلسلة الأفلام حتى الآن ، و فى الحقيقة أن " Fantastic Beasts 3 " هو قيد الإنتاج حاليا ، وسيتم إعادة صياغة دور "Grindelwald " الذي كان يؤديه جونى ديب، ومن المقررأن يُعرض الفيلم لأول مرة فى دور العرض فى جميع أنحاء العالم فى صيف عام 2022. "
يذكرأن النجم العالمى جونى ديب اعلن انسحابه من مشاركته فى سلسلة أفلام Fantastic Beasts الشهيرة، بعد الطلب الذى قدمته شركة Warner Bros ، وكتب ديب عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام: "شركة Warner Bros قد طلبت منى الاستقالة من دورى بصفتى الساحر جيلرت جريندلوالد فى Fantastic Beasts وقد احترمت هذا الطلب ووافقت عليه".
جوني ديب (1)
جوني ديب (2)
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