شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية أمانى السويسى تصور كليب أحدث أغنياتها بعنوان "فوبيا" فى دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة التونسية أمانى السويسى لتصوير أحدث أغنياتها بعنوان " فوبيا" مع المخرج عادل سرحان، في دبي، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر الغنائي رمضان محمد، وألحان شريف بدر و توزيع موسيقي تميم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وتعاقدت مؤخرا على تقديم عرض مسرحى غنائى تقدمه خلال الفترة المقبلة بشكل جديد ومختلف وتراهن عليه خلال مشوارها .

وطرحت منذ فترة المطربة أمانى السويسى، أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "خليك في بيتك"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والتي أطلقته لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحتهم.

وتهدف أغنية "خليك في بيتك" الى عدم الاستهتار بصحتنا والبقاء في منازلنا لأن فيروس كورونا يشهد انتشار في كل الدول رغم تطبيق حظر التجوال وبقاء عدد كبير منا في المنازل إلا أن الخروج منه يشكل خطرًا والتعرض للإصابة بشكل كبير.

"خليك في بيتك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر إسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من اخراج فادى حداد.