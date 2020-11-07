شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى بالكمامة فى حفل زفاف هنادى و أحمد خالد صالح والصاوى يقبل يد العروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص النجم محمد هنيدى حضور حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا و الفنان أحمد خالد صالح بصحبة ابنته، وارتداء كمامة سوداء طوال الفرح، اتباعا إجراءات الوقاية، كما ظهر النجم خالد الصاوى في فيديو بتهنئة العروس وتقبيل يدها والرقص على أنغام أغانى النجم تامر حسنى.



محمد هنيدى

واحتفلت الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن و أحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى و النجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.