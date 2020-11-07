شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، فى دورته الـ 36 برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، حفل الافتتاح الذى كان مقررا له اليوم، السبت، فى السابعة مساءً، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدرت إدارة المهرجان بيانا منذ قليل جاء فيه، "نظرا للظروف المناخية التى تمر بها محافظة الإسكندرية، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط بدء فعاليات المهرجان فى موعدها غداً بالعروض وندوات المكرمين، وإلغاء احتفالية الافتتاح، وتبدأ أولى عروض المهرجان غدا بسينما رينسانس ومركز الحرية للإبداع واتيليه الإسكندرية، كما تبدأ ندوات المكرمين بقاعة عزت العلايلى بفندق شيراتون المنتزة، وأن تقام احتفالية سينما الإسكندرية فى حفل ختام المهرجان الخميس المقبل فى السابعة مساءً ".

كما قررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم التي تبدا غدا في الحادية عشر صباحاً ندوة اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمي بحضور كريمتا شقيقة الفنانة لطيفة ونيللي فهمي، تتلوها نزوة الفنان الكبريتيد شوقي بحضور اسرته النجمة رانيا فريد سوقي وشقيقتها المخرجة عبير فريد شوقى وقرينته السيدة سهير ترك.

وإدارة المهرجان تشكر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على دعمها ورعايتها للمهرجان، كما تتوجه بالشكر للسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على دعمه الأنشطة وفعاليات المهرجان مع الأخذ بالإجراءات الإحترازية، وعدم إقامة أى احتفالات بمناطق مغلقة طبقا لقرارات مجلس الوزراء ".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 36 برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، يكرم الفنان الكبير عزت العلايلى، كما أن دورة هذا العام تحمل اسمه، ويكرم المهرجان أيضا الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد.