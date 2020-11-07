اليوم.. عرض فيلم "صندوق الدنيا" بحضور أبطاله فى نادى السينما الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم فيلم " صندوق الدنيا " للمخرج عماد البهات بحضور نجومه في إطار فعاليات نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب . الفيلم سيعرض اليوم السبت 7 نوفمبر الساعة السابعة مساء بسينما الهناجر بحضور المخرج عماد البهات والفنانين باسم السمرة وعمرو القاضي وجيهان خليل وعلي صبحي. بالإضافة لمدير تصوير الفيلم عمرو فاروق والمونتير سالم درباس . صندوق الدنيا فاز بجائزة مؤسسة شباب الفنانين بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة وتم عرضه في العديد من المهرجانات الدولية . ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد رامي عبد الرازق كما سيتم عرضه يوم السبت 14 نوفمبر 2020 . بمركز إبداع الاسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور فريق عمل الفيلم ورئيس مهرجان الأقصر السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني. الدخول مجاني مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي طبقا لقرارات مجلس الوزراء ، ونادى السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان ، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، ومكتب الشباب الإفريقى ويمثل النادى أحد أنشطة مهرجان "الأقصر السينمائى " والتى تقام تحت شعار مهرجان على مدار العام.

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