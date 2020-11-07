شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى فى إطلالة فرعونية: اشمعنى سوسن بدر نفرتيتى أنا "نفر" بنت خالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة هالة صدقى، جمهورها بالظهور فى إطلالة فرعونية، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهرت هالة فى الصورة المعدلة ببرامج تحرير الصور، وهى فى مظهر فرعونى بشعر مستعار وتاج ملكات مصر القديمة، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "اشمعنى سوسن بدر.. هى نفرتيتى وأنا بنت خالتها نفر".

وتأتى إطلالة هالة صدقى، بعد سلسلة من الإطلالات التى تميزت بها الفنانة سوسن بدر، والتى ظهرت فيها بملابس ومظهر فرعونى، ومن بين هذه الإطلالات، ما جاء فى صور سبق ونشرتها سوسن بدر، وهى فى هيئة مشابهة لسيدة مصرية قبل آلاف السنين على أسوارالمتاحف، حيث ظهرت بزى فرعونى ممسكة بناى.



هالة صدقى

ويشار إلى أن الفنانة سوسن بدر، سبق وعلقت على ردود الأفعال حول جلسة تصويرها بالإطلالة الفرعونية، وقالت إنها كانت مطلوبة لغلاف مجلة أمريكية، وحققت نجاحًا كبيرًا فى العالم كله، معربة عن سعادتها الكبيرة بنجاح تلك الجلسة.

وأوضحت سوسن بدر، فى حوار سابق لها مع الفنانة ليلى عز العرب، والإعلامى ياسمين فهمى، فى برنامج «إحنا الستات»، أنها لم تغضب من "الكوميكسات" والتعليقات الساخرة على صورها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: "أنا بموت فى خفة دم المصريين، جالى كمية كوميكس مضحكة جدًا، الناس ركبونى العجلة الحربية فى الكوميكس، الناس دمها شربات، وواحد بعتلى بيقولى واحد آمون بالنعناع".



هاله صدقى

ولم تكن هالة صدقى الوحيدة التى تسير على نهج تقليد سوسن بدر، فقد سبقها النجم فتحى عبد الوهاب، الذى سبق وظهر أيضًا بزى فرعونى، موجها رسالة لأشهر فنانة تظهر فى هيئة الشخصيات الفرعونية، وهى النجمة سوسن بدر التى اشتهرت بملامحها الفرعونية، حيث ظهرت موخرًا بأكثر من جلسة تصوير وهى تجسد دور الملكة الفرعونية بإتقان شديد، وكتب عبد الوهاب – حينها - تعليقًا على صورته عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، "مع تحياتى لمدام سوسن بدر".