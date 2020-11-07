شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقى وراء حذف ترافيس سكوت حسابه على "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالنجم العالمى ترافيس سكوت أن يحذف حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و هو الأمر الذى أثار ضجة كبيرة بين محبيه وعشاقه حول العالم ، وجعل سكوت يتصدر عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " راب اب " .

فاجأ مغنى الراب الملايين من متابعيه على " إنستجرام " عندما ألغى تنشيط حسابه خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تحول ترافيس لمحط سخرية للكثيرين بسبب الملابس التى ظهر بها خلال احتفاله بالهالوين.

فى حين أكد مصدر مقرب من ترافيس سكوت لموقع " Page Six " أنه لم يعطل حسابة على " إنستجرام " بسبب السخرية من ملابس " باتمان " التى ارتداها كما ردد الكثيرين بل قرر سكوت وهو أب لـ" ستورمى " من صديقته النجمة كيلي جينر أن يأخذ هذه الخطوة من أجل الاهتمام و التركيز على عائلته .

ترافيس سكوت

واستكمل المصدر مؤكد ا أن ترافيس سكوت البالغ من العمر ( 29 عاما ) يركز على عائلته ورفاهيتهم ويريد التأثير على معجبيه لفعل الشيء نفسه بدلا من الانغماس فى وسائل التواصل الاجتماعى " .

كما أشار المصدر إنه من "المهم" أن يأخذ ترافيس استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذا الوقت الحرج في العالم .



ترافيس و كيلي