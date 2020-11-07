شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تشارك جمهورها بصور من حفل زفاف هنادى و أحمد خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة دنيا سمير غانم، جمهورها بصور جديدة من حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا و الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت دنيا في صورة مع زوجها الإعلامي رامى رضوان وشقيقتها الفنانة إيمى وزوجها الفنان حسن الرداد، وصورة أخرى مع شريف رمزى و زوجته ريهام أيمن.



واحتفلت الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن و أحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى و النجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.