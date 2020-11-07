شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أصالة يوجه رسالة جديدة لـ طارق العريان:" إخواتى وأمى لازم ياخدوا حقهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر خالد الذهبى نجل الفنانة أصالة في مقطع فيديو جديد، يوضح سبب الهجوم على طليق والدته المخرج طارق العريان، مطالبا منه تخصيص المزيد من الوقت لأفراد اسرته.

وقال خالد في الفيديو الذى تم تداوله على إنستجرام، :"إلا أهلي إلا إخواتي ومامتي، طارق بحبه و بحترمه علمنى حاجات كتير خلال 14 سنة بينصحنى، وعليا زى ما علمنى خلال 14 سنة انى انصحه وابعتله فويس نوت انه يقضى المزيد من الوقت مع أولاده كنت أتمنى يكون موجود أكتر وأنا تضايقت وقلت اللي قولته ويا تيتو انت عارف بمكالمة واحدة إني قلبي أبيض أنا بسامح وإنت عارف أنا بحبك أد إيه، في فرق بين أنا ومامتي محدش ينفع يجيب سيرتها أو يمسها مينفعش أسكت.. إلا إخواتي وأمي لازم ياخدوا حقهم ".

وكان خالد الذهبى، نجل الفنانة أصالة وجه رسالة عتاب شديدة اللهجة إلى المخرج طارق العريان عبر حسابه على إنستجرام، مطالبا منه قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، حيث نشر خالد صورة مع والدته أصالة وشقيقيه "علي وآدم"، وكتب على الصورة قائلا: "أخبرني..هل تقضي وقت كاف مع عائلتك؟ الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أبدا أن يكون رجلا حقيقيا، أعلم أن هذا هو اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفا وأعد مشاهدته مرة أخرى، وشيء آخر أيضا املأ هذا الفراغ سريعا من أجلي".

وبعد رسالة خالد شارك المخرج طارق العريان، متابعيه صورة مع نجليه "آدم وعلى" وظهرا وهم يستمتعان بوقتهما بجوار حمام السباحة، معربا عن حبه الشديد لهما، حيث كتب على الصورة قائلا:" الأكثر إشراقا فى حياتى آدم وعلى"، ليترك خالد نجل أصالة تعليق على الصورة، قائلا: "شكرا على وقتك".

كما نشر العريان صورة أخرى برفقة أولاده الثلاثة "عمر وآدم وعلي" من طليقته الفنانة أصالة، وكتب على الصورة، قائلا: "يوم عائلى مع رجالى" .، ويبدو أن المخرج طارق العريان أراد أن يرد على ما قاله نجل أصالة بشكل غير مباشر بعدما نشر هذه الصورة.

وأعلنت أصالة انفصالها عن طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم "آدم وعلي"، وذلك من خلال تدوينة على انستجرام قالت فيها:"بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".