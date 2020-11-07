شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سيمائي عن قصة حياة "الشيخ زايد بن سلطان" والبحث عن ممثل شبيه له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف السيناريست احمد عاشورعلي كتابة سيناريو لفيلم عن "الشيخ زايد بن سلطان" يتناول خلاله حياته منذ نشأته وتعليمه وثقافته الفطرية مرورا بحب الجميع له، و يسلط الفيلم على تميزه القيادي وحياته السياسية الحافلة بالإنجازات وتركيزه على بناء الانسان واستعراض دوره الكبير في توحيد وبناء دولة الامارات العربية المتحدة وكذلك حلمه في توحيد الصف بين الخليج والوطن العربي ويتخلل ذلك توطيد علاقاته بدول الجوار وصولا الى اسهاماته ووساطته لحل كثير من الأزمات والنزاعات بين الدول العربية واسهاماته في ارساء السلام العالمي

يذكر أن "الشيخ زايد بن سلطان" هو أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة. كان له دور كبير في توحيد الدولة مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وتحقق لهم ذلك في 2 ديسمبر 1971 وأسس أول فيدرالية عربية حديثة، عمل الشيخ زايد مع الشيخ جابر الأحمد الصباح على إنشاء مجلس التعاون الخليجي فاستضافت أبوظبي في 25 مايو عام 1981 أول اجتماع قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العرب، تولى حكم إمارة أبوظبي خلفاً لأخيه شخبوط في عام 1966، خلفه في حكم إمارة أبو ظبي ابنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة، استطاع في عهده خلق ولاء للكيان الاتحادي عوضاً عن الولاء للقبيلة أو الإمارة وترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات لدى المواطن، كما قام بالشيخ زايد خلال أربعة عقود بأنفق بضعة مليارات الدولارات في مساعدة قرابة الأربعين دولة فقيرة،

كما كان له دور كبير في حل المشاكل العربية، ساعد أيضاً كوسيط سلام بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) أثناء النزاعات الحدودية في عام 1980، وأيضاً نجحت وساطته في التوصل إلى حل لخلاف بين مصر وليبيا.

ويبحث حاليا منتجي الفيلم "فائق عبد المجيد" و "عبد الإله عبد المجيد" و "وولاء عبد المجيد" علي ممثل شبيه للشيخ زايد في مراحل عمرية مختلفة فربما يجسد شخصيته في مرحلة الشباب ممثل وآخر في مرحلة الكبر .