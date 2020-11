شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل كينج فون بعد إطلاق النار عليه خارج ملهى ليلى فى أتلانتا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مغنى الراب الشهير كينج فون " King Von " ، المولود فى شيكاجو والمقيم فى أتلانتا ، و ذلك بعد إطلاق النار عليه خارج ملهى ليلى فى أتلانتا فى وقت مبكر من صباح أمس الجمعة 6 نوفمبر ، و هو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع العالمية و من أبرزها " CNN " و " نيويورك تايمز " ، و الذى أكد أن يبحث محققو جرائم القتل فى شرطة أتلانتا عن المسؤول عن الطلقات النارية القاتلة.

ونجم الراب الراحل كينج فون " King Von " اسمه الحقيقى دايفون داكوان بينيت ، وقد ولد فى 9 أغسطس 1994 فى شيكاجو ، ولم يعلم البعض أن كينج فون سن الـ 16 ذهب إلى السجن لأول مرة لن يكون ذلك سوى بداية مسار طويل من المشاكل القانونية لمغنى الراب الشهير .



كينج فون

يذكر أن كينج فون بدأ مسيرته الفنية عام 2018 ، و من أبرز الأغنيات التى قدمها و حققت نجاح كبير : " Took Her To The O " و " Crazy Story " و " Went Silly " ، و غيرهم .