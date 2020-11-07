- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل كينج فون بعد إطلاق النار عليه خارج ملهى ليلى فى أتلانتا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مغنى الراب الشهير كينج فون " King Von " ، المولود فى شيكاجو والمقيم فى أتلانتا ، و ذلك بعد إطلاق النار عليه خارج ملهى ليلى فى أتلانتا فى وقت مبكر من صباح أمس الجمعة 6 نوفمبر ، و هو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع العالمية و من أبرزها " CNN " و " نيويورك تايمز " ، و الذى أكد أن يبحث محققو جرائم القتل فى شرطة أتلانتا عن المسؤول عن الطلقات النارية القاتلة.
ونجم الراب الراحل كينج فون " King Von " اسمه الحقيقى دايفون داكوان بينيت ، وقد ولد فى 9 أغسطس 1994 فى شيكاجو ، ولم يعلم البعض أن كينج فون سن الـ 16 ذهب إلى السجن لأول مرة لن يكون ذلك سوى بداية مسار طويل من المشاكل القانونية لمغنى الراب الشهير .
كينج فون
يذكر أن كينج فون بدأ مسيرته الفنية عام 2018 ، و من أبرز الأغنيات التى قدمها و حققت نجاح كبير : " Took Her To The O " و " Crazy Story " و " Went Silly " ، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل كينج فون بعد إطلاق النار عليه خارج ملهى ليلى فى أتلانتا.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.