شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائى لأفلام دول حوض البحر المتوسط، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وخلق مسافات بين الأشخاص للتباعد الاجتماعي، ومن المقررأن يشهد حفل الافتتاح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والفنان عزت العلايلى المهداة له دورة هذا العام، وعدد كبير من نجوم الفن.

ويشهد الحفل تكريم عدد من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الهادفة َالتي حققت نجاحا كبيرا، منهم، الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد، بجانب الفنان عزت العلايلي، وذلك ضمن فعاليات الدورة 36 ، حيث يعقد للمكرمين ندوات تكريم وإصدار كتب عن مشوار حياتهم.

يذكر أنه تم تقليل مسابقات وفعاليات المهرجان لهذه الدورة تأثرا بفيروس كورونا، واكتفى المهرجان بالمسابقتين الرئيسيتين فقط، وهما الفيلم الروائى الطويل وتضم المسابقة نحو 11 فيلما، منها الفيلم المصرى «قابل للكسر» بطولة حنان مطاوع وإخراج أحمد رشوان، والفيلم السورى «غيوم داكنة» إخراج الفنان أيمن زيدان، والفيلم اللبنانى «بالصدفة» بطولة كارول سماحة، ومسابقة الفيلم القصير، والتى يشارك فيها نحو 19 فيلما، على ان يتم عرض 4 أفلام روائية طويلة خارج المسابقة، واحتفاءا بدولة ضيف الشرف «لبنان» سوف يتم عرض 10 أفلام.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت إنشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ. ويترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة. وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.