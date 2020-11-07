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شكرا لقرائتكم خبر عن أوفست لأول مرة على الشاشة الفضة من خلال"American Sole"..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد نجم الراب أوفست واحد من أهم مغنيين الراب على الساحة الغنائية ويمتلك شعبية جارفة فى شتى انحاء العالم ، و قد فاجئ النجم الشهير البالغ من العمر ( 28 عاما ) بأنه سيظهر رسميا لأول مرة على الشاشة الفضية، وهو ما أكدته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " راب أب " .
سيظهر أوفست رسميا لأول مرة على الشاشة الفضية من خلال فيلم بعنوان " American Sole " ، ووفقا لموقع " Deadline " أن أوفست مغنى فريق " Migos " سينضم الى عدد من نجوم العالم ومن أبرزهم بيت دافيدسون و كاميلا ميندس فى الفيلم الذى كتبه وسيخرجه إيان إيدلمان ، و بالإضافة إلى مشاركته في بطولة الفيلم سيقوم أوفست بتنسيق وتنفيذ الموسيقى التصويرية للفيلم .
اوفست
يذكر أن أوفست وزوجته نجمة الراب الشهيرة كاردى بى تصدرا العديد من المواقع الفنية الشهيرة خلال الفترة الماضية و ذلك بسبب عودتهما لعلاقتهما و قصة حبهما بعد أيام من تقديم كاردى بى طلب رسمى للطلاق منه ، و قد عادت علاقه الزوجين من جديد خلال الاحتفال بعيد ميلاد كاردي بي الـ 28 حيث ظهرا و هم يتبادلا القبلات الساخنة و هو ما جعلهما محط تركيز الأضواء حتي اعلنا الزوجين عودة علاقتهما بعد ساعات من نشر هذه الصور.
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