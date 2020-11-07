شكرا لقرائتكم خبر عن جورج قرداحى ومحمد محمود عبد العزيز فى "السيت كوم" المسرحى "اللوكاندة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أمس كل من الإعلامى اللبناني جورج قرداحى والفنان محمد محمود عبد العزيز، وعمرو كمال مدير عام إنتاج البرامج بشركة سينرجى، السيت كوم المسرحي "اللوكاندة" بمسرح نجيب الريحاني انتاج سينرچى، وهى من بطولة أشرف عبد الباقى، ويشاركه في بطولتها كل من حمدي المرغني وويزو ودياب وابرام سمير ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين شاركوا من قبل بمسرحية كلها غلط، وذلك على خشبة مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين.



جورج قرداحى مع حمدى المرغنى

ويقدم عبد الباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب مسرحية، حيث إنها تعتبر أول مشروع مسرحي يتم تقديمه في هيئة "سيت كوم" بمصر والوطن العربي، حيث أن المسرحية بها عدة مواضيع يتم تناولها بطريقة كوميدية، كما أن العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح المصري والعربي.



جورج قرداحى من العرض

يتم عرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين، ويتم بيع التذاكر بسعر موحد 100 جنيه وذلك من خلال شباك المسرح أو من موقع تيكتس مارشيه.



جورج قرداحى ومحمد محمود عبد العزيز مع أشرف عبد الباقى

مسرحية " اللوكاندة" بطولة، أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب وابرام سمير، واحمد الطماني، وعلى حمدي، و وائل العوني، ومريم البحراوى، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوى، وأحمد فرج، ونورهان منصور، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد ، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسنى، ومن تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، ديكور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، كلمات أيمن بهجت قمر، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجى، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، مدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب و سينرجي.