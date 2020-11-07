شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية يشهد العرض العالمى الأول لفيلم شيطان عمره شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيلم القصير "شيطان عمره شهر" للمخرج غسان الخوجه يحصل على عرضه العالمي الأول، ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي "7 – 12 نوفمبر".

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت انشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ، ويترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة، وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

قد تكون كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، فهي الشغف والحياة، وإيماناً بمقولة يوهان كرويف، اللاعب والمدرب الهولندي الراحل: "الكرة مثل الحياة، أنت مطالب بأن ترى وتفكر وتتأمل وتتحرك"، وفي فيلم شيطان عمره شهر يروي الكاتب والأستاذ الجامعي الحالي والباحث في فلسفة الكرة فوزي يمّين، وهو أيضاً لاعب دولي سابق في تصفيات مونديال عام 94، تاريخه وذكرياته وتفاعله مع أجواء المونديال الصاخبة والتعصب الكروي، الفيلم من تأليف وإخراج غسان الخوجه.

غسان الخوجه صانع أفلام مستقل لبناني، وعضو بنقابة الفنيين السينمائيين في لبنان، عمل منسقاً في مهرجان طرابلس السينمائي وقسم الإعلام بكلية الفنون جامعة العزم حيث عمل أيضاً محاضراً بدوام كامل. درس الخوجه في المعهد الوطني العالي للفنون المسرحية ببلجيكا، وتلقى ورش مختلفة في كتابة السيناريو والتصوير السينمائي وصناعة الفيلم الوثائقي بالأكاديمية اللبنانية لصناعة الأفلام، وفي عام 2006 حصل على دبلومة في التأليف والإخراج السينمائي من معهد الفنون الأدائية.

يمتلك الخوجه مسيرة حافلة بالأفلام، ومن بينها الفيلم الوثائقي القصير بُناة الديار الذي حصل على العديد من العروض الدولية في شيكاغو ونيويورك، والفيلم القصير Let’s Play الذي ترشح لجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان كان للسينما المستقلة وأفلام الهواة ببولندا، والفيلم الوثائقي رمضان كريم الذي ترشح لجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان موناكو السينمائي ومهرجان بيروت الدولي للأفلام الوثائقية.