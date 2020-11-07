شكرا لقرائتكم خبر عن بحماس شديد.. هكذا علق أوفست على انضمامه لفريق عمل " American Sole" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الراب الشهير أوفست يشعر بحالة من الحماس الشديد و ذلك بعد انضمامه لفريق عمل " American Sole " الى جانب عدد من نجوم العالم .

قام أوفست بنشر خبر مشاركته بـ " American Sole " على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " والتى تضم أكثر من 3.2 مليون شخص و علق : " لن استطيع الأنظارحتى نبدأ "، وهو ما زاد حماس عشاقه ومحبيه من حول العالم .

يشارك أوفست فى فيلم يحمل عنوان " American Sole "، ووفقا لموقع " Deadline " أن أوفست مغنى فريق " Migos " سينضم الى عدد من نجوم العالم ومن أبرزهم بيت دافيدسون و كاميلا ميندس فى الفيلم الذى كتبه وسيخرجه إيان إيدلمان ، و بالإضافة إلى مشاركته فى بطولة الفيلم سيقوم أوفست بالتنسيق والتنفيذ للموسيقى التصويرية للفيلم .



بوست نشره أوفست

يذكر أن أوفست وزوجته نجمة الراب الشهيرة كاردى بى تصدرا العديد من المواقع الفنية الشهيرة خلال الفترة الماضية و ذلك بسبب عودتهما لعلاقتهما و قصة حبهما بعد أيام من تقديم كاردى بى طلب رسمى للطلاق منه ، و قد عادت علاقه الزوجين من جديد خلال الاحتفال بعيد ميلاد كاردي بي الـ 28 حيث ظهرا و هم يتبادلا القبلات الساخنة و هو ما جعلهما محط تركيز الأضواء حتي اعلنا الزوجين عودة علاقتهما بعد ساعات من نشر هذه الصور.