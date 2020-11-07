شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أول مرتب حصلت عليه ليلى علوى فى الإذاعة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة ليلى علوى أن أول مرتب حصلت عليه كان 75 قرشا حينما كانت تعمل في الإذاعة، خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا"، الذى يذاع على قناة on e، وانها لم تعتمد على جمالها لكى تدخل مجال الإذاعة وطلبوا منها أن تغنى أغنية "غلاب الهوى".

وكانت قد طرحت شركة سينرجى، برومو دعائي جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".

من ناحية أخرى رشح القائمون على مسلسل "بين السما والأرض"، الفنانة الكبيرة ليلى علوى، للمشاركة في بطولة المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، كما تم ترشيح النجم هانى سلامة للمشاركة في بطولة المسلسل، ولكن لم يحسم الثنائى مشاركتهما في المسلسل حتى الآن، كما تم وضع قائمة كبيرة من الفنانين ستشارك في العمل، وسيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .

وفى حالة موافقة ليلى على، ستعود للدراما بعد غياب 4 أعوام ، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "هي ودافنشى" عام 2016، وشارك في البطولة الفنانون خالد الصاوى، مى سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الحناوى، إخراج عبد العزيز حشاد.