شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى المهرجانات.. شاكوش و عمر كمال و بيكا يشعلون حفل زفاف هنادى مهنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل ثلاثى المهرجانات حسن شاكوش و عمر كمال و حمو بيكا حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا و الفنان أحمد خالد صالح، وظهرت العروس هنادى و هي ترقص مع زوجها في قمة سعادتها وتردد كلمات مهرجان " بنت الجيران" و " لغبطيطة".

واحتفلت الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن و أحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى و النجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.