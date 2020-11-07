"الأسكندرية السينمائي" يصدر بيانًا جديدًا بشأن فعاليات دورته الـ36

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدر مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، بيانًا بإلغاء حفل افتتاح الدورة 36 الذي كان مقررا إقامته مساء اليوم.

وجاء في البيان "نظرا للظروف المناخية الطارئة التي تمر بها محافظة الأسكندرية، قررت إدارة مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بدء فعاليات المهرجان في موعدها بالعروض وندوات المكرمين وإلغاء احتفالية الافتتاح".

وتابع "وتبدأ أولى عروض المهرجان غدا بسينما رينسانس ومركز الحرية للإبداع واتيليه الأسكندرية، كما تبدأ ندوات المكرمين بقاعة عزت العلايلي بفندق شيراتون المنتزه، على أن تقام احتفالية سينما الاسكندرية بحفل ختام المهرجان في السابعة مساء الخميس 12 نوفمبر ".

وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم، التي تبدأ غدا بندوة مدير التصوير عبدالعزيز فهمي بحضور كريمتا شقيقه الفنانة لطيفة فهمي وشقيقتها نيللي فهمي، وبعدها ندوة الفنان فريد شوقي بحضور ابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي، وزوجته سهير ترك. وتختتم ندوات غدا بندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي.

ووجهت إدارة المهرجان الشكر لوزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبدالدايم، ومحافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف، لدعمهم لأنشطة وفعاليات المهرجان مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية وعدم إقامة أي فعاليات في أماكن مغلقة.