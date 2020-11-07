بعد خروجه من ملهى.. مقتل كينج فون بعد إطلاق النار عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قُتل مغني الراب الأمريكي كينج فون، بعد إطلاق النار عليه، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أثناء خروجه من ملهى ليلي في أتلانتا.

وبحسب موقع CNN، قالت السلطات إن مغني الراب كينج فون كان واحدا من شخصين قتلا بالرصاص خلال تبادل لإطلاق النار خارج صالة في أتلانتا، وأصيب أربعة أشخاص آخرين بطلقات نارية.

وقع الحادث نتيجة تشاجر مجموعتين في ساحة انتظار السيارات في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وتم إطلاق النار، وقالت الشرطة إن ضابط شرطة خارج الخدمة في أتلانتا كان يعمل في ردهة موناكو للشيشة وضابط كان يقوم بدورية في مكان قريب تصدى للمسلحين وأطلقت أعيرة نارية خلال تلك المواجهة.