خاص| إلغاء حفل افتتاح مهرجان الأسكندرية السينمائي بسبب الأحوال الجوية.. الفعاليات مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي، إنه قرر عدم إقامة حفل افتتاح الدورة 36 الذي كان مقررا له اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح الأمير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رغم اتخاذنا كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من أعمال تطهير للمكان الذي كان من المقرر أن يستقبل الحفل مساء اليوم، إلا أننا سنضطر لعدم إقامته بسبب الظروف الجوية، وتوقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة".

لفت أباظة إلى أن الحفل كان محدد إقامته في مسرح محمد عبدالوهاب المكشوف بالإسكندرية، ولن يستطيع نقله لمكان أو قاعة مغلقة تطبيقا لتعليمات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن التكريمات ستُمنح للنجوم المكرمين وهم عزت العلايلي وإيناس الدغيدي وصلاح عبدالله، في الندوات المقرر تنظيمها لهم على مدار أيام المهرجان.