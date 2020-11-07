الحلفاوي يوجه نصيحة لجمهوره: "باستثناء الثلاجة لا تترك أجهزة شغالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة ونصيحة لجمهوره عبر حسابه على تويتر.

وكتب الحلفاوي، قائلا : "باستثناء الثلاجة لا تترك أجهزة شغالة ومافيش حد في البيت أو مافيش حد صاحي.. غسالة أو دفاية أو موبايل في الشاحن، ولو أمكن التكييف أيضا".

جدير بالذكر أن، الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، يشارك في بطولة مسلسل "القاهرة كابول" وهو من بطولة خالد الصاوي، طارق لطفي، حنان مطاوع، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.