صور.. رامي رضوان من حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

شارك الإعلامي رامي رضوان مجموعة صور له من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". وظهر"رضوان" من خلال الصور برفقة كل من العروسين، وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة التونسية درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، والفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد. غانم، والفنانة التونسية درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، والفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد. يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة ، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.، وقد قاما العروسين بعقد قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر الماضي، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبرالذى حضرته العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين، قرر الثنائى عقد قرانهما بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذان احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

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