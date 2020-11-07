صور.. ريهام أيمن وشريف رمزي بحفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها مجموعة صور ومقاطع فيديو لها من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهرت"ريهام" من خلال الصور برفقة كل من زوجها الفنان شريف رمزي، والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وعلقت عليهم قائلة:"من حفل زفاف هنادي وأحمد"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد

خالد صالح احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة ، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.، وقد قاما العروسين بعقد قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر الماضي، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبرالذى حضرته العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين، قرر الثنائى عقد قرانهما بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذان احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

الجدير بالذكر أن الفنانة ريهام أيمن اعتزلت الفن في عام 2015، و جاء ذلك بعد زواجها من النجم شريف رمزي في العام ذاته، وكان آخر أعمالها فيلم"قلب الأسد"، الذي تم عرضه عام 2013، بطولة محمد رمضان، حورية فرغلي، حسن حسني، سيد رجب، من تأليف حسام موسى، وإخراج كريم السبكي، ويناقش الفيلم عالم الجريمة بعيدًا عن الصراعات التقليدية، حيث تدور الأحداث حول طفل يتعرض للاختطاف، ويترعرع في الكواليس الخلفية للسيرك حيث يعيش وسط الأسود والنمور؛ الأمر الذى يؤدى إلى تكوين شخصيةٍ صلبةٍ من الخارج يملأها الخير من الداخل، إلا أن نشأته دائمًا ما ترغمه على الظهور للمجتمع بشكلٍ مختلف حتى يتسنى له العيش والبقاء.

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