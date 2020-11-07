عبير صبري توضح سبب غيابها عن حضور حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

حرصت الفنانة عبير صبري على تهنئة الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح بزفافهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"عبير" صورة لها برفقة هنادي مهنى، وهنأتها قائلة:" مبروك نودي العروسة القمر مبروووك، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح تتهنوا العمر كله سوا

ياحبايبي، كان نفسي أحضر الفرح بس لسه راجعة من الجونة"، وقد تفاعل معها الكير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلًا بزفافهما مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي، وقد قام العروسان بعقد

قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر الماضي، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر الذى حضرته العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين، قرر الثنائى عقد قرانهما بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذين احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

جدير بالذكر أن آخر أعمال عبير صبري فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت تيخا، مايا نصرd، ‏إيهاب فهمي منة فضالي، تأليف حسام موسى، و‏إخراج إبرام نشأت.